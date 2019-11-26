Mignolet: Hak ettiğimiz bir gol bulduk

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında sahasında ağırladığı Club Brugge karşısında 11. dakikada Adem Büyük’ün golüyle öne geçmesine rağmen 90+2’de Diatta’nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi yolunda ağır bir yara aldı.

Mücadelenin ardından Club Brugge'un tecrübeli file bekçisi Mignolet, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli file bekçisinin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Son dakikada çok önemli bir gol attık. 1-1 bizim için çok iyi bir sonuç. Galatasaray gerçekten çok iyi oynadı ve oyuna hakim oldu. Ama son dakikalarda hak ettiğimiz bir gol bulduk."

"Tüm takımlara karşı nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Real Madrid karşısında da elimizden geleni yapacağız kazanmak için."

"Erken bir gol yememize rağmen rakibimize çok da şans tanımadık, biz de şanslar bulduk ama golü bulabilmek için son dakikaya kadar beklemek zorunda kaldık. Neyse ki bu golü bulabildik."