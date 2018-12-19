Microsoft’un yeni nesil Xbox modeli ortaya çıktı!

E3 2017 etkinliğinde Project Scorpio kod adını verdiği Xbox One X modelini tanıtan Microsoft görünen o ki, yeni nesil Xbox konsolu üzerinde çalışmalara başlamış. Yapılan sızıntı ile birlikte yeni nesil konsolun kod adı ortaya çıktı. Paylaşılan verilere göre, bir sonraki jenerasyon için yine sürüngen isimlerinden giden Microsoft, bu sefer ise Anaconda kod adıyla karşımıza çıkıyor.2020 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen söz konusu konsolun şimdilik hangi isim ile karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Resmi tanıtımına kadar Xbox Anaconda olarak anacağımız yeni nesil konsolun doğrudan, 2020 yılında tanıtılacağı belirtilen PlayStation 5‘in rakibi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklarca aktarılan bilgiler doğrultusunda, Microsoft’un yeni konsolunda bir SDD’ye yer vereceği de ön görülüyor. Böylece işlem hızını kat ve kat artırmayı planlayan teknoloji devi, yeni nesil konsolu ile birlikte rakibi Sony‘i geride bırakmayı hedefliyor.

The Verge’de yer alan haberde söz konusu bu konsolun ayrıca bünyesinde bulunan oyunları, mobil ve PC platformlarında oynatılmasına imkan tanıyan xCloud hizmeti ile birlikte geleceği de müjdelendi.

Xbox One X modeliyle birlikte adından oldukça söz ettiren teknoloji devi yeni nesil konsoluyla tabiri caizse tüm dengeleri bozmaya geliyor. Xbox One X‘den de söz etmişken, bu konsolun dikkat çeken özelliklerini siz değerli okurlarımıza kısaca hatırlatalım.

Xbox One X özellikleri nasıl?

Sekiz çekirdekli CPU 2.3 Ghz saat hızında çalışıyor ve bu işlemci Xbox One’dan yüzde 31 daha hızlı

Grafik arabirimi tarafıysa cihazın gücünün kalbini oluşturuyoruz. 6 Teraflopgücünde, 1172MHz hızında çalışan 40 özelleştirilmiş işlem biriminden oluşuyor. İşte PS4 Pro ile olan yüzde 40’lık performans farkının büyük kısmını bu oluşturuyor.

12 GB GDDR5 RAM kullanılıyor ve bu miktarın 9 GB’tı geliştiricilere açılmış durumda. Bant genişliğinin 326 GB/s olmasıysa 4K görüntülerin kolayca işlenmesini sağlıyor.

1 TB depolama alanı sunan Xbox One X 16TB’a kadar harici depolama sunuyor. Ama bu tarafta biraz sıkıntı var.

4K kaplamalar demek çok daha fazla alan demek. Xbox One X oyunlarının boyutlarını görünce gerçekten dudağınız uçuklayabilir. Gears of War 4 103 GB, Forza 7 ise 95 GB yer kaplıyor. Bu fark önceki versiyonlara göre neredeyse iki kat daha fazla.

Ayrıca bu devasa alanlar çok uzun yükleme sürelerini de beraberinde getiriyor. Konsollar oyunların kararlı çalışması ve disk güvenliği için 5400 dönüş hızına sahip sabit diskler kullanıyor. Ya bunu SSD ile değiştireceksiniz, ya da yükleme sürelerine katlanmayı öğreneceksiniz. Başka yolu yok. (Shiftdelete)