Beşiktaş 'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, çok özel açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Belçikalı yıldız; transfer sürecine, Şampiyonlar Ligi'ndeki son duruma, Sergen Yalçın'a, taraftarlara, İstanbul'daki hayatına ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Michy Batshuayi'nin açıklamaları:

'Şampiyonlar Ligi'nde hala şansımız olduğunu düşünüyorum'

"Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden dolayı çok üzgünüm. İlk pozisyonum gol olmalıydı. Bizim için iyi bir başlangıç olurdu o golü atabilseydim. Çok fazla eksiğimiz var. Elimizde olan kadromuzla alabileceğimiz sonucu aldık biz de"

"Ben hala takıma güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Elbette biz de kendimize güveniyoruz. Hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra eksik olan arkadaşlarımız döndükten sonra şu andaki gibi çok da çalışarak önümüzdeki maçları kazanmayı planlıyoruz"

'İhtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı'

"İlk önce beni menajerim aradı. Durumdan bahsetti. N'Koudou'nun da burada olması benim için iyi bir fırsattı. İyi bir arkadaşım. Marsilya'da da beraber oynamıştı. İkimizin de menajeri aynı zaten. Bana burasıyla ilgili bilmem gereken her şeyi anlattılar. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim"

" Transfer sürecimde tabi sadece ben değil etrafımdaki herkes çok mesaj aldı diyebilirim. O ilgi, alaka, sevgi çok büyüleyiciydi. Bu yüzden de iyi hissettim ve açıkçası çok da fazla düşünmedim karar verirken"

"İyi bir lig. İyi, güçlü futbolculara sahip bir lig burası. Bu tarz futbolcularla her hafta mücadele için bulunmak da bizim için iyi bir durum"

'Hocamızın çok büyük bir futbolcu olduğu belliydi'

"Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izledim. Hocanın kalitesini, topa ilk teması çok harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu çok belliydi"

"Çok seviyorum kendisini. Çok da büyük bir karakter. Benden beklentisi var, bana da güveniyor. Benden beklentisi olması da hoşuma giden bir detay"

'Böyle ilgi, alakayı çok fazla görmediğimi söyleyebilirim'

"Çok sevgi gördüm burada. Aile ortamı var. Sadece bana değil tabi tüm arkadaşlarımıza gösterilen ilgi, alaka aynı seviyede. Çok fazla kulüp gördüm. Böyle ilgi, alakayı çok fazla görmediğimi söyleyebilirim. Bundan dolayı memnunum aynı zamanda"

"Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Zor bir maç olacak. Milli ara öncesi 3 puan almak istiyoruz. Geleceğim için konuşmak erken. Sezon sonu bunu bana tekrar sorabilirsiniz. Olabildiğince gol atıp hedeflerimize ulaşmamızı istiyorum"

"Ben iyiyim. Takımımız da iyi durumda. Sağlık ekibimiz bizimle son derece ilgileniyor. Sadece bir sonraki maçımızı düşünüyoruz"

'Şehri gezmek istiyorum'

"Güzel bir şehir. Çok fazla geçme fırsatım olmadı. Genelde evde vakit geçirdim. Milli aradan sonra şehri gezmek, görmek istiyorum ama diyebileceğim sıkıntı trafik"

"Saha içinde herkes beni anlıyor. Saha içinde biraz daha zaman geçirdiğimizde daha da iyi olacaktır. Birkaç maç daha geçirdik mi daha iyi olacağız"

"Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu. Tamamen ona odaklanmış durumdayım"

Batman lakabı

"Son dakika gollerimden sonra Chelsea taraftarları Batman lakabını uygun görmüşlerdi. Oradan geliyor"

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü kendisine yöneltilen kelimelerin kendisinde taşıdığı tek kelimelik anlamları da paylaştı:

Beşiktaş = Taraftar

Futbol = Beşiktaş

Belçika = Ben

Batman = Ben

Taraftarlara mesajı

"Desteğiniz için her şey için çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübe katkı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım"