Michela Persico ile Juventus arasında corona virüs krizi

Juventus'un corona virüs teşhisi konulan İtalyan oyuncusu Daniele Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico'nun testin zamanına ilişkin yaptığı açıklamalar, Juventus tarafından yalanlandı.

26 Mart 2020, Perşembe 14:25 Son Güncelleme:
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Michela Persico ile Juventus arasında corona virüs krizi

İtalya'da corona virüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu konumundaki Juventuslu Daniele Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico, Rugani'ye yapılan teste ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. 

Post Internazionale'ye açıklamalarda bulunan Persico, Rugani'ye 8 Mart'ta test yapıldığını 9 Mart'ta corona virüs testinin pozitif çıktığının teyit edildiğini belirtti. 

Persico'nun açıklamalarının aksine Juventus ise oyuncuya testin 11 Mart'ta uygulandığını açıkladı. 

Persico'nun açıklamaları sonrası 8 Mart'ta Inter'i konuk eden Juventus'un testin sonuçlarını maç öncesi bilerek mi açıklamadığı şüphesi oluşurken bunun mümkün olamayacağı da belirtildi. 

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