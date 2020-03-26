Michela Persico ile Juventus arasında corona virüs krizi

İtalya'da corona virüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu konumundaki Juventuslu Daniele Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico, Rugani'ye yapılan teste ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.

Post Internazionale'ye açıklamalarda bulunan Persico, Rugani'ye 8 Mart'ta test yapıldığını 9 Mart'ta corona virüs testinin pozitif çıktığının teyit edildiğini belirtti.

Persico'nun açıklamalarının aksine Juventus ise oyuncuya testin 11 Mart'ta uygulandığını açıkladı.

Persico'nun açıklamaları sonrası 8 Mart'ta Inter'i konuk eden Juventus'un testin sonuçlarını maç öncesi bilerek mi açıklamadığı şüphesi oluşurken bunun mümkün olamayacağı da belirtildi.