Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor. Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

Kök hücre ameliyatı oldu

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Haziran başında İtalyan basınında Schumacher'in Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti. Ancak Schumacher'in ailesinden yapılan açıklamada ameliyatın koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini duyuruldu.

7 yıldır yaşam mücadelesi veren Michael Schumacher ile ilgili iyi haberi ise Ferrari'de birlikte çalıştığı, şu anda FIA Başkanı olan Jean Todt verdi.

Formula 1'de Avusturya'da art arda iki hafta yapılan yarışlar sonrası İsviçre'de Lozan ile Cenevre arasında bulunan Gland isimli kasabada, Cenevre Golü kıyısında bulunan evinde Schumacher'i ziyaret eden Todt, Alman efsaneyle ilgili olumlu cümleler kullandı. Macaristan GP'si için Budapeşte'de İngiliz basınına konuşan Jean Todt; "Michael'ı geçen hafta gördüm. Savaşı devam ediyor. Umarım yakında dünya da onu yeniden görebilir. Michael ve ailesi bunun için çalışıyor." dedi.

Jean Todt, Schumacher'in 25 yıllık eşi Corinna ile birlikte yaşadığını söyleyip ekledi; 'Corinna müthiş bir iş çıkarıyor. Ailede bulunan efsane bir ismin sürekli haberlere konu olmasını istemiyor. Bu yüzden Michael'ın gizliliğine çok önem veriyor.'

Schumacher ile Ferrari yıllarındaki anılarından da konuşan Todt; "2000 yılında Ferrari ile ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı günün akşamında birlikteydik. Michael'a dönüp 'Bundan sonra hayatlarımız asla aynı olmayacak' dedim. Sonrasında art arda 4 şampiyonluk daha kazandı." sözlerini kullandı.

Hamilton geçebilir

Formula 1'in son yıllarına damga vuran ve Schumacher'e ait rekorları kıra kıra ilerleyen Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton hakkında da konuşan Todt; "Lewis'in 85 yarış galibiyeti ve 6 dünya şampiyonluğu var. Michael'ın 91 galibiyet ve 7 şampiyonluğuna çok yakın. Mercedes'in takımlar arasındaki gücü de ortada. Hamilton yakın zamanda Michael'ı geçebilir ama ben bunu umursamıyorum." dedi.

Hürriyet / SporArena