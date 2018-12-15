Geçtiğimiz sezon Basel'de forma giyen ve bu sezon başında Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Michael Lang, siyah-beyazlıları reddedip Almanya'nın Mönchengladbach takımına transfer olmuştu.

Lang bu konunun sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Türkiye'den beni çağırdılar. Beşiktaş dünya çapında bilinen, önemli bir kulüp. Ama Bundesliga seçeneği vardı. Belki 30-32 yaşlarında olsam kararım farklı olabilirdi ama 27 yaşındayım ve Bundesliga fırsatını kaçırmadım. Türkiye ile olan hikayem, Bundesliga ile olan kadar iyi olmazdı."

2.8 milyon Euro'ya transfer oldu

Sağ bek mevkiinde oynayan ama stoper olarak da görev alabilen İsviçreli futbolcu, Basel'den 2.8 milyon Euro karşılığında Alman ekibinin kadrosuna katılmıştı. Lang, Bundesliga'da 2. sırada yer alan Mönchengladbach'ta bu sezon 10 lig maçına çıkıp 1 gol attı. (Ajansspor)