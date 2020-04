Chicago Bulls'un 6. ve son şampiyonluğunu ele alan 10 bölümlük ESPN belgeseli The Last Dance'in ilk 2 bölümü yayınlandı. O dönemde kaydedilen görüntüleri içeren proje, 23 yıl sonra tamamlanarak üstelik beklenenden erken şekilde izleyici ile buluştu.

1997-98'de Chicago'nun 6. ve son şampiyonluğunu aldığı sezonu konu edinen belgeselin ilk 2 bölümü, takım yönetimi ve oyuncular arasında yaşanan gerginliği kusursuz şekilde ele alıyor.

Genel menajer Jerry Krause, koç Phil Jackson, takım sahibi Jerry Reinsdorf ile başta takımın yıldızları Michael Jordan - Scottie Pippen arasında yaşanan gerilim, eski görüntülerin eşliğinde seyirciye aktarılıyor.

Bunun yanı sıra Bulls'un ana aktörleri, bugünkü durumlarıyla geçmişe yönelik yorumlarını da paylaşırlarken ilk 2 bölüm itibariyle Jordan ve Pippen'ın hayat hikayelerinden de önemli kesitler sunuluyor.

Michael Jordan "The Last Dance" belgeseli nasıl ve nereden izlenir?

ESPN'in hazırladığı Michael Jordan'ı anlatan belgesel "The Last Dance" 19 Nisan'da seyircisiyle buluştu. Jordan'ın 'İnsanlar izleyince benim korkunç biri olduğumu düşünecek' dediği yapım 20 Nisan'da da Netflix üzerinden ülkemizde izlenebilir oldu.

Michael Jordan 'The Last Dance' belgesinden para kazanmayacak

Michael Jordan'ın çaylaklık döneminden itibaren tüm kariyerinin anlatılacağı ve birçok ismin görüşlerine yer verilen The Last Dance belgeseli başladı.

İlk 2 bölümü yayınlanan belgeselden Michael Jordan'ın eline yaklaşık 4 milyon dolarlık bir gelir geçecek. Jordan bu gelirin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacak.

Belgeselin çekimleri uzun süredir devam ediyordu ve yakın zamanda hayatını kaybeden bir diğer efsane Kobe Bryant da belgeselde yer alıyor.

Belgeselde Kobe Bryant'ın yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama, LA Lakers'ın efsane koçu Phil Jackson ve Michael Jordan'ın takım arkadaşı Scottie Pippen da yer alıyor