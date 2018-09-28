Basketbolun ‘Majesteleri’ olarak bilinen Michael Jordan, Fransa’nın köklü kulübü Paris Saint- Germain’i ziyaret etti.

Kısa bir süre önce, Fransız şampiyonu için tasarlanan formalar için, Jordan Brand markasıyla işbirliğinde bulunun PSG Kulübü, koleksiyonun tanıtımını yapmış ancak Jordan katılımında bulunmamıştı. Bunu telafi etmek adına, kulübü ziyaret eden Jordan, PSG’nin Reims’le oynadığı futbol maçını da tribünden takip etti.

Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, Michael Jordan’a PSG forması hediye etti.

1997'de 28 sayı atmıştı

1997 ’de NBA takımı Chicago Bulls’un, kulübün basketbol takımı PSG Racing’i 89-82 yendikleri maçta forma giyen Michael Jordan 28 sayı üretmişti.