Süper Lig'in son haftasına Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiası ile girdi. Bu kritik maçlar içerisinde Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı mücadele aynı zamanda düşme hattını da etkileyecek.

MHK, bu üç önemli maça sezon boyunca en çok görev verdiği hakemlerini atadı. Zaten son 3 sezonda da zirvede yer alan hakemler, MHK kurulları değişse de en çok tercih edilen isimler olmaya devam etti: Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halil Umut Meler...

Son hafta hakemleri

Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler









Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler zirvede

Bu hafta da maça çıkacak olan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler, 22. kez görev yapmış olacak ve 2020-21 sezonunda en çok maça çıkan isimler olacak. Bu sezon faal hakemlik dönemine son verecek Fırat Aydınus ise 19 maça ulaşırken son dönemde en çok tercih edilen isimlerden oldu. Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise 20'şer kez orta hakem olarak görev yaptı.

22 - Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler (bu hafta ile birlikte)

20- Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık





2019-20 sezonunda da Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Fırat Aydınus

Geçen sezon Zekeriya Alp yönetiminde MHK en çok FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a görev vermişti. Cüneyt Çakır 21 maça çıkarken Fırat Aydınus, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan 20'şer maça çıkmıştı

21-Cüneyt Çakır

20-Fırat Aydınus, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan





2018-19 sezonunda da Cüneyt Çakır

MHK değişimi yaşanan 2018-19 sezonunda da zirvede Cüneyt Çakır yer aldı. Deneyimli teknik adam o sezon 25 maça çıkarken 23 maçla Mete Kalkavan, 21 maç ile Fırat Aydınus ilk 3 sırayı paylaşmıştı

25 - Cüneyt Çakır

23 - Mete Kalkavan

21 - Fırat Aydınus







