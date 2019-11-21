Mevlüt Erdinç: Gollerimle destek vereceğim

Mevlüt Erdinç, Muriç ve Kruse’nin yokluğunda hücum yükünü çekmeye hazır. Tecrübeli forvet, her zaman kendisini hazır tuttuğunu söyleyerek, “Ne zaman görev verilirse verilsin, elimden geleni yaparım. Bu takımın bir parçası olduğumu, atacağım gollerle göstermek istiyorum. Dönem dönem yaşanan sakatlıklar, bir takım içinde olağan gelişmeler. Ancak güçlü bir ekip içinde bu durumlar tolere edilebilir” ifadelerini kullandı.

Forma sırasının kendisine geldiğini söyleyen Mevlüt, “Fenerbahçe gibi bir takımda, bulduğunuz her şansı en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışacağım” dedi.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece kupadaki Tarsus İdman Yurdu maçında 11’de oynamış, yakaladığı net fırsatlardan yararlanamamıştı.