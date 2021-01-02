Metin Toy: 'Ülke voleybolu için çok önemli'

Ay-yıldızlı takım, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 12-16 Ocak’ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Toy, şampiyonanın önemine dikkati çekerek, "Kampımız başlayalı 4 gün oluyor. Teknik ve taktik anlamında hafif antrenmanlarla başladığımız kamp sürecimize, yeni yılla birlikte daha sert idmanlarla devam edeceğiz. Sezon arası olduğu için takım mental ve fiziksel anlamda gayet hazır. Tüm takımlar gibi biz de gayet formumuzdayız, turnuvanın öneminin de bilincindeyiz. Avrupa Şampiyonası’na gitmemiz ülke voleybolu adına çok önemli. Umarım turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanırız." ifadelerini kullandı.



