Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Sivasspor'un Beşiktaş'ın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı beIN Sports'ta değerlendirdi.

Metin Tekin'in açıklamaları şöyle;

Çok net bir galibiyet aldı Sivasspor. Diri bir takım, önde bastı zaman zaman. Üretkenlik olarak da daha iyiydi. Beşiktaş hücum anlamında etkisizdi. Oyunun bütününde ne yaptığı belli değildi. Çok etkili bir hücuma çıkışı vardı Sivasspor'un. Burak'ın olmaması da etkilemiştir. Ancak yeni bir oyunu anlatıyor Abdullah Avcı. Bu bir süreçtir. Zaman zaman bu oyunu da sorgulayabilir. 1. haftadan bu oyun yargılanmaz ama soru işaretleri var. Ben ipuçlarını göremedim. İlk haftadan oyun eleştirisini doğru bulmuyorum. Gökhan Gönül ve Caner için eskimiş de diyebilirsiniz tecrübeli de diyebilirsiniz. Dorukhan geçen yılın yıldızıydı. Bana göre Ljajic, Beşilktaş'ın en iyilerinden. Bence kadro yetersiz değil.

Boyd'u beğenmedim

Boyd'u beğenmedim. Bu oyun biraz daha farklı. Burada ne yapacak bilmiyorum. Abdullah Avcı'nın olumlu şeyler düşündüğünü biliyorum. Hakem yönetimini genel anlamda başarılı buldum. Maçtaki çarpışmayı futbolun içerisinde gibi gördüm. Boyd'un sarı kartının yeterli olduğunu düşünüyorum.