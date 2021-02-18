Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, Kadıköy’de 6 Şubat’ta oynanan ve Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren derbiyle alakalı olarak FB TV’ye konuştu. Sipahioğlu, Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerinin karşılaşma ile ilgili ortaya attığı iddialara görüntülerle yanıt verdi. İşte Metin Sipahioğlu’nun açıklamaları:

‘Çok film izliyorlar!’

“Ortada çok ciddi bir suç var. İnanılmaz iftira ve yalanlar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin stat girişinde bekletildikleri doğru değil. Yetkililerce misafirperver bir şekilde karşılandılar. İsim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Stada ‘1907’ şifresiyle taraftar alındığı iddiası var. Protokol Tribünü ile 1907 Tribünü yan yana. Gelen kişilere, hangisine geldikleri soruldu. (1907 şifresi ile ilgili olarak) Herhalde çok film izliyorlar, sanata düşkünler!”

‘Türkiye’yi kirlettiler’

“Hem yalan söylüyorlar, hem de bilgisizler. (3 bin taraftar alındığı iddiası için) Statlarda protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne aittir. Cahillik yapılan konu maalesef budur. Nerede bu 3 bin kişi? Galatasaray Kulübü bunu çıkıp açıklayacak. Yalanlarınızla bir hafta Türkiye’yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da yalanınızla devam edeceksiniz.”



