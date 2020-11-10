Metin Öztürk kimdir? kaç yaşında? Galatasaray Başkan adayı mı?

Galatasaray kulübünün seçin kararı almasının ardından başkanlık için adaylar ortaya çıkıyor. Burak Elmas'ın ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi, Metin Öztürk'te başkanlık için adaylığını açıklayan ikinci isim oldu

Peki adaylardan Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Galatasaray'da başkanlık yarışı için heyecan başladı. Adaylar isimlerini açıklamaya başladı. Peki, Galatasaray başkan adayı olacağını duyuran Metin Öztürk kimdir? İşte sarı kırmızıların merak ettiği isim!

Metin Öztürk, 2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığını görevini yürütmüştü. Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Öztürk yeniden aday olurken 4 Mart'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda "Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim" sözleriyle dikkat çekmişti.

"Yüzde 40 değil, yüzde yüz hazırız"

Galatasaray'da 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, "Yüzde 40 değil, yüzde yüz hazırız" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray."







