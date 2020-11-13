Metin Öztürk: Bizim planımız hazır

Öztürk, şu ana kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Cengiz'e teşekkür ederken, "Biz seçimle ilgili her türlü planlamamızı yaptık. Ancak keşke seçim normal döneminde, Mayıs'ta olsaydı ve herkes planları projeleriyle katılsaydı" dedi.

GSYİAD Lounge hizmete girdi

Geçtiğimiz Mart ayında Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile kulüp arasında Türk Telekom Stadı Kuzey Tribünü VIP bölümünde, GSYİAD tarafından kullanılmak üzere ofis ve lounge alanı kurulması yönünde bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Dün statta Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetiminin katılımıyla ‘lounge’ın açılışı gerçekleştirildi. Cengiz, emeği geçen herkes teşekkür etti.