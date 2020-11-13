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Metin Öztürk: Bizim planımız hazır

Türk Telekom Stadı'nda dün gerçekleşen GSYİAD Lounge açılışında başkan adaylarından olan eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

13 Kasım 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Metin Öztürk: Bizim planımız hazır

Öztürk, şu ana kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Cengiz'e teşekkür ederken, "Biz seçimle ilgili her türlü planlamamızı yaptık. Ancak keşke seçim normal döneminde, Mayıs'ta olsaydı ve herkes planları projeleriyle katılsaydı" dedi.

GSYİAD Lounge hizmete girdi

Geçtiğimiz Mart ayında Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile kulüp arasında Türk Telekom Stadı Kuzey Tribünü VIP bölümünde, GSYİAD tarafından kullanılmak üzere ofis ve lounge alanı kurulması yönünde bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Dün statta Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetiminin katılımıyla ‘lounge’ın açılışı gerçekleştirildi. Cengiz, emeği geçen herkes teşekkür etti. 

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