Mesut Özil, sezon başında yaşadığı gasp girişiminden beri işleri toparlayamadı. Kolasinac'la beraber yaşadıkları tatsız olaydan sonra bir süre tedbir olarak kadroya alınmayan Mesut, olay yatıştıktan sonra da kadroda yer bulmakta zorlandı.

Yıldızının barışmadığı teknik direktör Unai Emery'nin Arsenal'den kovulmasının ardından kadroda yeniden şans bulmaya başlayan Özil, City maçındaki hareketleriyle hala huzursuz olduğunu belli etti.

Arsenal'in kendi sahasında Manchester City'ye 3-0 gibi farklı bir skorla yenildiği maçın 58. dakikasında oyundan çıkarılan Özil, bu karara oldukça sinirlendi.

Takımı devre arasına kadar geçici olarak yöneten Fredrik Ljungberg'e tepki gösteren ve eldivenlerini tekmeleyen Mesut, Ada basını tarafından da oldukça sert eleştirildi.

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"Salyangon gibi, çocuk gibi, acınası, hak ettiğinden fazla kazanıyor"

Son olarak Cristiano Ronaldo'yla yaptığı röportajla gündeme oturan gazeteci Piers Morgan, Mesut'un bu hareketleri için çok ağır ifadeler kullandı.

Morgan, "Mesut Özil 58. dakikada oyundan alınmasına salyangoz gibi sürünerek ve aksi bir çocuk gibi eldivenlerini fırlatarak cevap verdi. Acınası. Hak ettiğinden fazla kazanan, hak ettiğinden fazla övülen ve ihtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolan biri. Onun hakkında olumlu olarak söylenecek ne var ki?" yorumunu yaptı.

Morgan ayrıca Mesut'un maçtaki kötü performansıyla da alay ederek "Eldivenlerine yaptığı vuruş, maçtaki en iyi vuruşuydu" dedi. (POSTA)

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