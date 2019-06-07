Mesut Özil’den Kızılay aracılığı ile 16 bin kişiye düğün yemeği

Futbol yaşamını İngiltere’de sürdüren Mesut Özil, bu kez attığı goller ya da verdiği güzel paslarla değil, Türk Kızılay’a yaptığı bağışla adından söz ettirdi. Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bekârlığa veda ettiği 7 Haziran’da Türk Kızılay aracılığıyla örnek bir davranış sergileyerek, 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verilmesi için maddi bağışta bulundu. Bu bağışla Türk Kızılay’ın Türkiye’deki 14 farklı aşevinden 14 bin kişilik, Suriye’de ve Türkiye’deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin kişilik olmak üzere toplam 16 bin kişilik yemek verdi.Türk Kızılay Akhisar Şubesi, futbolcumuz Mesut Özil’in karşıladığı 500 kişilik bayram yemeğini ihtiyaç sahibi halkımız ile bayramın 3. günü paylaştı. Kızılay Ağrı şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişilere Mesut Özil’in desteği ile yardım dağıtıldı.

Kınık: Mesut Özil 16 bin kişinin dualarını aldı

Mesut Özil’in yaptığı bağışla örnek bir davranış sergilediğinin altını çizen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Mesut Özil kardeşimizi bu örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Kızılay'a yaptığı bağışla 7 Haziran’da 16 bin ihtiyaç sahibi için yemek çıkardık ve kendisinin ikramı olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Bizleri ayakta tutan işte bu birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusudur. Bilindiği gibi düğünlerimizde düğün yemeği çıkartılır. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Biz de Kızılay ailesi olarak kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.