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Mesut Özil transfer iddiası: MLS takımlarından DC United ile görüşüyor

Son dakika Mesut Özil transfer haberi... Fenerbahçe'yle görüştüğü iddia edilen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için ABD iddiası ortaya atıldı.

05 Ocak 2021, Salı 23:54 Son Güncelleme:
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Mesut Özil transfer iddiası: MLS takımlarından DC United ile görüşüyor

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Londra kulübüyle olan sözleşmesi de bu sene sonunda biten Mesut Özil için ABD'nin MLS Ligi takımlarından DC United devreye girdi. ABD'li kulübün, Mesut'un giyim markası M10'un da içinde olduğu bir "paket teklif" ile yıldız oyuncuya gittiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Arsenal'de takım içindeki oyuncular arasında en yüksek maaşı alan futbolcu durumunda ve kulüp bu maaş yükünden kurtulmak için Mesut'un bir an önce ayrılmasını bekliyor.

Mesut Özil geçen sezondan bu yana Arsenal'in hiçbir maçında forma giyemedi.


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