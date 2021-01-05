İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Londra kulübüyle olan sözleşmesi de bu sene sonunda biten Mesut Özil için ABD'nin MLS Ligi takımlarından DC United devreye girdi. ABD'li kulübün, Mesut'un giyim markası M10'un da içinde olduğu bir "paket teklif" ile yıldız oyuncuya gittiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Arsenal'de takım içindeki oyuncular arasında en yüksek maaşı alan futbolcu durumunda ve kulüp bu maaş yükünden kurtulmak için Mesut'un bir an önce ayrılmasını bekliyor.

Mesut Özil geçen sezondan bu yana Arsenal'in hiçbir maçında forma giyemedi.





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