..Ve bir hayal gerçek oldu. Dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olan, Almanya ile Dünya Kupası’nı kaldıran Mesut Özil, artık Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşamak için ter dökecek. Yıldız futbolcu, dün Arsenal ile yaptığı görüşmelerin sonunda anlaşmaya vardı ve İngiliz ekibiyle sözleşmesini fesh etti. 32 yaşındaki futbolcu, hemen ardından bavullarını toplayarak İstanbul’a gelmek için yola çıktı.

‘Allah nasip etti’

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Mesut Özil, uçağa binmeden önce NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programına bağlanarak transferini resmen açıkladı. Dünyaca ünlü yıldız, “Fenerbahçem’e geleceğim için çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Allah’a şükürler olsun ki Fenerbahçe’deyim. Çok mutluyum, bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını” ifadelerini kullandı.

1 ayda hazır olacak

Taraftarların şimdi merak ettikleri başka bir konu var: Mesut Özil ne zaman Çubuklu forma ile sahada olacak? Başarılı oyuncu Arsenal’da kadro dışı olmasına rağmen takımla birlikte çalıştı. Yıldız futbolcu, ekstra çalışmalar da yaptı. Mesut’un idman eksiği yok ancak maç eksiği ciddi boyutta. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu en son 7 Mart 2020’de West Ham ile oynanan maçta görev almış ve 89 dakika sahada kalmıştı. Teknik heyet, şimdiden Mesut için bir antrenman programı hazırladı. Yıldız futbolcunun ilk etapta 10’ar dakika süre alarak sahaya çıkması bekleniyor. Mesut Özil’in, ligin 24. haftasında (Muhtemelen 7 Şubat pazar günü) Galatasaray ile oynanacak derbiye kadar en az 60 dakika sahada kalacak seviyeye gelmesi planlanıyor.

Yusuf Dursun



