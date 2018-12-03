Mesut Özil için flaş iddia!

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Serie A'nın yolunu tutabilir.

03 Aralık 2018, Pazartesi 10:00
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Mesut Özil için flaş iddia!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu.

Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya gidebilir. Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mesut Özil, Kuzey Londra derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Bu sezon Arsenal formasıyla 12 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız , 4 gol, 1 asist ile oynadı. 

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