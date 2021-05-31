Mesut Özil formasını bağışladı

Dünyanın her yerinde sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, TOGEM-DER’in düzenlediği ve geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı.

Esin Demirören - Meltem Demirören Oktay - Emine Erdoğan

Formalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve hayırsever işinsanlarının katıldığı özel bir davette 5 dakikada satıldı. Emine Erdoğan da forma alarak çarşıya katkıda bulundu.

Reyyan Erdoğan - Emine Erdoğan - Saadet Gülbaran