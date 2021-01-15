Fenerbahçe, transferde son yılların en büyük bombasını patlatmaya artık çok yakın. Çok değil, birkaç hafta öncesine kadar ‘rüya’ gözüyle bakılan Mesut Özil, şu anda Çubuklu formayı giymeye bir adım uzakta. Bu konuda genelde olumsuz açıklamalar yapan Fenerbahçe cephesi de artık son derece pozitif mesajlar veriyor. Önce başkan Ali Koç, “Mesut’a eskisinden daha yakınız” dedi. Ardından sportif direktör Emre Belözoğlu benzer ifadeler kullandı: Mesut Özil çok büyük bir yıldız. Transferine camia adına çok pozitif bakıyorum. Mesut’un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe’nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı!

Taksitli anlaşma yakın

Artık tüm gözler, Mesut Özil ile Arsenal arasında yürütülen görüşmelerde. İngiliz basınına göre Mesut’un alacakları ve Fenerbahçe’ye bu transfer döneminde imza atması konusunda yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Tarafların, 32 yaşındaki yıldızın alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda anlaşmaya yakın oldukları belirtildi. Bu konuda müjdeli haber her an gelebilir.

‘En büyük Fenerbahçe’

Mesut bir yandan Arsenal’ı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Sarı-Lacivert mesajlar vermeye devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlamış, “Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Türkiye’de sadece Fenerbahçe forması giyerim. İstanbul’da en sevdiğim yer Kadıköy” demişti. Mesut’un son olarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nı Twitter’dan takibe alması, Sarı-Lacivertli taraftarların heyecanını ikiye katladı.

Mesut’tan Devrek’e spor kompleksi!

Zonguldak Devrekli olan Mesut Özil, her fırsatta memleketini ziyaret ediyor, elinden geldiğince yardımda bulunuyor. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız futbolcunun ilçelerine yapılacak spor kompleksine destek sağladığını açıkladı. Bozkurt, “Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. O, ilçemizdeki çocuklar için bir rol model” ifadelerini kullandı. 7 dönümlük arazi içinde yer alacak olan ‘Mesut Özil Spor Kompleksi’nde havuz, tenis kortu ve basketbol sahası olacağı belirtildi. Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, gelecek yıl tesisin Devrek ve Zonguldak’ın hizmetinde olacağını söyledi. Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olması halinde sezon sonuna kadar memleketinin plaka numarası olan 67 numaralı formayı giymesi bekleniyor.



