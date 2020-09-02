Messi’ye tarihi kontrat

İspanyol devi Barcelona’da Lionel Messi’nin ayrılık talebini kulübe iletmesi üzerine futbol gündeminde tarihe geçen günler yaşandı. Bayern Münih karşısında alınan hezimet ile başlayan olaylar, La Liga’nın açıklamalarıyla son buldu. Manchester City, Arjantinli için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyordu ancak La Liga Yönetimi, City’nin hayallerini suya düşürdü. Yaşanan son gelişmelere göre, 33 yaşındaki süperstarı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemesi gerektiği belirtildi.

Çıkmaza girdi

Hal böyle olunca Messi’nin transferindeki bütün olası ihtimaller çıkmaza girdi. Barcelona da bir yandan Messi’nin takımda kalmasını garantileyip, yıldız oyuncuyu memnun etmek istiyor. Bu yüzden Katalan ekibinin yönetimi harekete geçti. Arjantinli’ye önümüzdeki günlerde senelik olarak 100 milyon Euro kazanabileceği yeni bir sözleşme önerilmesinin gündemde olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.