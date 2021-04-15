Salgının hızını artırdığı Güney Amerika'da futbolun en büyüğü yaz aylarında belli olacak. Kıtanın futbol konferedasyonu CONMEBOL, Copa America öncesi futbolcuların aşılanacağını duyurdu. Çin firmasıyla anlaşmanın tamamlanmasını Lionel Messi'nin sağladığı ortaya çıktı.

"Messi bu başarının bir parçası"

Gonzalo Belloso yaşananları twitter hesabından "Sinovac yetkilileri, Messi'ye hayran olduklarını söyledi. O da 3 tane imzalı forma gönderdi. Messi de bu başarının bir parçası. Futbolu, futbol kurtardı" mesajını paylaştı.

Turnuva Haziran ayında başlayacak

Sinovac ile anlaşma tamamlansa da Güney Amerika ülkelerinde futbolcuların aşılamada herhangi bir önceliği bulunmuyor. Copa America, Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinde 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.



