Messi, PSG ve Manchester City için beklemede

Lionel Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve adı Paris Saint-Germain ve Manchester City dahil olmak üzere birçok kulübüyle anılmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız söylentilerin gölgesinde hiçbir kulüple temas kurmadı ve Barça'da kalıp kalmayacağına karar vermek için sezon sonuna kadar bekliyor.

Sözleşmesi bu yaz sona erdiği için İspanya dışı kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip olan 33 yaşındaki yıldız, bunu yapmamayı tercih ediyor.

Messi, geçen yaz Barcelona'dan ayrılmak için attığı adımlar nedeniyle beri spekülasyonların merkezi oldu.

Messi'nin başkan Josep Bartomeu ile gergin ilişkisi istifa getirdi ve Katalan kulübünde başkanlık seçimleri daha fazla belirsizlik yarattı.

Joan Laporta, Toni Freixa ve Victor Font Barcelona başkanlık koltuğu için üç aday konumunda. Goal.com'un haberine göre; Messi'nin hiçbir aday ile iletişime geçmediği, seçimlerde tarafsız kalmayı planladığı ve Barcelona'da kalmayı seçip seçmemesi üzerinde bir etkisi olmayacağı belirtildi.

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü'nün Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması halinde bile Arjantinli futbolcuya 39 milyon Euro ödeme yapacağını ileri sürdü. Gazete daha önce Barcelona Kulübü ile Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşme gereği Arjantinli futbolcunun günlük 386 bin Euro'ya denk gelen bir maaşı olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu sözleşmenin yayımlanmasından dolayı Barcelona Kulübü ve Messi, El Mundo gazetesi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.