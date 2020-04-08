Meslektaşlarını Corona virüsten korumak için kabin geliştirdi

İzmir'de görevli Uzman Doktor İrfan Sevinç, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vakası için tahlil yapan meslektaşlarına virüsün buluşmasını önlemek için görev yaptığı hastanenin bahçesine teknik personelin de yardımıyla içinde filtre sistemi bulunan "numune alma kabini" yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli olmasının ardından görevini Sağlık Bakanlığında sürdürme kararı alan 56 yaşındaki Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı İrfan Sevinç, 2008 yılında Ödemiş Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine Sevinç, sağlık çalışanları için en riskli ortamlardan biri olan tahlil alma sürecini güvenilir kılmak üzere kafa yordu.

Sağlık çalışanını bir kabin arkasında koruyabileceğini düşünerek yola çıkan Sevinç, Başhekim Dr. Ömer Koçak'ın desteğiyle hastanenin teknik personeliyle birlikte hastane bahçesine PVC ham maddeyle 1,5 metrekarelik bir numune alma kabini kurdu.

İçinde filtreleme sisteminin bulunduğu kabinde kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen sağlık personeli, kabinin ön camına sabitlenmiş ikinci bir eldiveni daha giyerek numune alma çalışmalarına başlıyor

Numune alacağı kişiyle kabinin dışına kurulan diyafon sistemiyle iletişim kuran sağlık personeli, eldivenli ellerini kabin dışında bulunan dezenfekte ile temizledikten sonra kabinin dışında bulunan numune alma seti ile Kovid-19 şüphelisinin ağzından ve burnundan sürüntü örnekleri alıyor.