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Merve Tuncel, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarih yazdı!

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Merve Tuncel, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarih yazdı!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel, 8:26.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz oldu.

Aynı yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8:29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

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