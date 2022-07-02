Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel, 8:26.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz oldu.

Aynı yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8:29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.