Merve Tuncel, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarih yazdı!
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel, 8:26.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz oldu.
Aynı yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8:29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.