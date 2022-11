Napoli'den sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile birlikte Galatasaray Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Dries Mertens, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışıyla alakalı görüşlerini açıklarken, Teknik Direktör Okan Buruk için övgü dolu sözler sarf etti.

MERTENS VE EŞİ KATRIN KERKHOFS'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"G.SARAY'I, TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"

Öncelikle bizleri evinizde konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İstanbul'a ilk geldiğiniz zaman oldukça sıcak ve samimi bir karşılama olmuştu. Siz de aynı enerjiyi bizlere hissettirmiştiniz. İlk günden başlayalım dilerseniz. O güne dönecek olursak, o anki hislerinizi anlatır mısınız?

Dries Mertens: İlk geldiğimiz zaman muhteşem bir atmosferde karşılandık. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik. Gelir gelmez hemen ev bakmaya başladık. Önce semti bulduk, sonra da muhteşem bir alanda yaşamaya başladık. Burada çok mutluyuz. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Galatasaray'ı, İstanbul'u ve Türk insanının sıcaklığını çok seviyoruz. Geldiğimiz daha ilk gün ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anladık.

"BELKİ ADINI MEHMET KOYARIZ"

Bebeğiniz Ciro hayahnıza girdikten sonra Mertens ailesinde neler değişti? Sanırım Ciro ismi Napoli'deki lakabınızdan geliyor? Hem bu lakabınızın hem de bebeğinizin ismini koyuş hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Dries Mertens: Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman sadece eşim vardı, tabii ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi. Ciro, Napoli'de aslında Napolilere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro'ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro koyduk.

Katrin Kerkhofs: Belki 2 yıl burada yaşadıktan sonra da Mehmet ismini verebiliriz.

"DRIES BAŞARILI BİR BABA"

Eşiniz Katrin Kerkhofs'a sormak istiyorum. Dries Mertens nasıl bir eş ve nasıl bir baba?

Katrin Kerkhofs: Dries mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor. Belki baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor, gülüyor). Dries her ikisini de yapan çok başarılı bir kişi.

"MENEMEN, TAVUK, KEBAP, NİŞANTAŞI"

Türkiye'ye alışmışa benziyorsunuz. İstanbul'da günleriniz nasıl geçiyor?

Dries Mertens: Daha önce de bahsettiğim gibi öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya gelme sürecimiz, yerleşme ve takıma alışma sürecimiz çok güzel gelişti.

Katrin Kerkhofs: Gündelik hayatta dışan çıkmak ve yeni restoranlar keşfetmeyi seviyoruz ancak daha küçük yerleri, örneğin menemen, tavuk, yumurta ve kebap yenilen yerlere gidiyoruz. Ayrıca Nişantaşı'nda oturduğumuz için buradaki kafelerde oturmayı çok seviyoruz.

"TÜRKLER ÜLKESİYLE GURUR DUYUYOR"

Takım arkadaşlarından tavsiyeler geliyor mu İstanbul'a dair?

Dries Mertens: Bu araştırmaları daha çok eşim yapıyor ve tavsiyeleri eşimden alıyorum.

Katrin Kerkhofs: Türkler her zaman ülkesiyle gurur duyduğu için güzel olan bir yer varsa orayı hemen bana tavsiye ediyorlar. Onun haricinde internetten de çok fazla araştırma yapıyorum. Sonuçta burası bir dünya şehri ve internette de çok fazla tavsiye bulunuyor.

"DOLMABAHÇE, SULTANAHMET VE KARAKÖY"

Bugüne kadar en beğendiğiniz yerler nereler oldu?

Dries Mertens: Benim için statta maç oynamak ve kazanmak.

Katrin Kerkhofs: Dolmabahçe Sarayı'nı, Sultanahmet'i ve Karaköy'ü gezdik. Çok güzel yerler.

Az önce Ciro lakabından bahsettik. Peki, Galatasaray taraftarının size nasıl bir lakapla seslenmesini istersiniz?

Dries Mertens: Bilmiyorum, onlann karar vermesi gerekiyor.

"KATRIN'İ 11 YAŞINDA TANIDIM"

Zannediyorum çocukluk arkadaşısınız. Tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Dries Mertens: 11 yaşındaydım ve bir arkadaşım evinde eğlence düzenliyordu. Katrin de onun komşusuymuş. İlk olarak orada tanıştık. Tabii ki o zamanlar yaşımız küçük olduğu için bir şey olmadı ancak 16 yaşıma geldiğimde "Seninle vakit geçirmek istiyorum" diyerek ona açıldım.

"DRIES BENDEN ROMANTİK"

Evlilik teklifi nasıl oldu Katrin? Eşin Dries duygusal biri olarak görünüyor, gerçekte de öyle mi?

Katrin Kerkhofs: Dries benden çok daha romantik. Bu durum hoşuma gidiyor. Bir gün köpeği gezdirmeye çıktık ve ilk defa öpüştüğümüz parka götürdü beni. Orada oturduk ve bana evlilik teklifinde bulundu, ben de kabul ettim.

"MERTENS SÜRPRİZLER YAPAR"

Dries Mertens güzel sürprizler yapar mı? Unutamadığınız bir sürpriz var mı?

Katrin Kerkhofs: En büyük sürpriz tabii ki oğlumuz. Bunun yanında çok hızlı sürpriz yapar Dries. Mesela benim doğum günüm eylül ayında ve bir sabah uyandığımızda bana valizimi hazırlamamı söyledi. O gün Bodrum'a gittik. Ailemiz ve arkadaşlarımız da oradaydı. Bu yıl benim için yaptığı en son ve en güzel sürpriz buydu.

Peki, Bodrum'u nasıl buldunuz?

Dries Mertens: Çok güzel!

Katrin Kerkhofs: 19 yaşındayken Bodrum'u ziyaret etmiştim. O zamanlar daha fazla eğlence vardı ancak şimdi daha sakin buldum.

"OTURUP KAHVEMİ İÇERİM"

Avrupa'nın en ünlü futbolcularından birisiniz. Kameraların olmadığı yerde nasıl biridir Dries? Bilinmeyenlerinizi merak ediyoruz...

Dries Mertens: Kendimi futbolcu gibi hissetmiyorum. Dışarı çıkıyorum, bir yerde oturup kahvemi içiyorum. O sırada çok fazla futbolla ilgilenmiyorum. Arkadaşlarım varsa onlarla oturup sohbet ediyoruz.

Katrin Kerkhofs: Dries'in de söylediği gibi oldukça sosyal biridir. Bunun yanında, evin içinde star gibi davranma durumu yok. Zaten eve geldiği zaman çocukla ilgileniyor ve yemek yapıyor. Bu yüzden star gibi davranma durumu yok.

"ŞARKIMIZ LET ME LOVE YOU"

Bizim şartımız dediğiniz bir şarkı var mı?

Katrin Kerkhofs: Çocuğumuz için ayrı, bizim için ayrı bir şarkı var. Çocuğumuz için olan Elton John'un "How wonderful life is" adlı şarkı. Bizim şarkımız da düğünümüzde çalan "Let me love you" adlı şarkı.

Dries Mertens: "Let me love you", 18-19 yaşımızdayken diskoya gittiğimizde arada bağ kurmak için dinlediğimiz şarkıydı.

"BU KADAR GÜZEL ATMOSFER GÖRMEDİM"

Katrin, tribünlerdeki heyecanını biraz dinlemek istiyorum. Taraftara dair neler söylemek istersiniz?

Katrin Kerkhofs: İç saha maçlarına oğlumla geliyorum. Fakat çok ses oluyor ve bu yüzden Ciro'ya kulaklık taktık. Napoli'deyken ortam güzeldi ama bu kadar güzelini daha önce görmemiştim.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Takım arkadaşlarınızı sormak istiyorum. Tabii sizin bir liderlik özelliğiniz var ve bunu takım içinde görüyoruz. Takıma yeni geldiniz ama çok kısa bir zamanda alıştığınızı da görüyoruz aynı zamanda. Biraz takım arkadaşlarımdan bahsedebilir misiniz? Kimlerle yakın bir arkadaşlığınız oluştu? Galatasaray'da bu aile ortamı hep vardır zaten. Siz bunu hissettiniz mi?

Dries Mertens: Takımdan ve takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Ancak geçen seneki aldığı kötü sonuçlardan sonra takım yenilendi, 13 tane yeni oyuncu geldi. Hepimiz birlikte iyi işler başarmak ve takım olarak sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz.

"KEREM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR"

Takımda en eğlenceli kim sizce?

Dries Mertens: Çok fazla var ama Kerem çok güldürüyor beni. Konuşmayı çok fazla seviyor ve yüksek sesli konuşuyor. Çok hoş oluyor bu.

"OKAN HOCA HER ŞEYİ BİLİYOR"

Peki, Okan Hoca'yı sorsam?

Dries Mertens: Öncelikle Okan Hoca'nın bana karşı çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim gelmemi çok fazla da istemişti. Aslında eskiyi de temsil ediyor. Eskiden oyuncuydu, şimdi hoca ve yine iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor.

Çalıştığınız teknik direktörlerden Sarri'yi de sormak istiyorum.

Dries Mertens: Kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ben normalde sol kanat oynarken beni hücum hattına aldı ve çok fazla gol atmaya başladım onun sayesinde. Kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Bu yüzden çok teşekkür ederim.

"10 NUMARA, METİN OKTAY..."

Napoli'de tabii ki Maradona gibi siz de bir efsaneydiniz. Galatasaray'da kariyeriniz boyunca nasil anılmaz istersiniz?

Dries Mertens: Biliyorum ki 10 numarayı daha once Metin Oktay giydi. Bu yüzden 10 numarayi almak büyük bir sorumluluk. Bunun kulüp tarihi için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu sorumlulukla en iyi şekilde çok büyük başarılar yakalayıp en güzel şekilde anılmak istiyorum.

Saha içinde takımı bir arada tutan baskın bir karaktersiniz. Oyun zekanız, oyun görüşünüz, kaliteniz. Üst düzey bir isimsiniz. Zaten çok istikrarlı bir isimsiniz. Bununla paralel olarak soyunma odasında nasıl bir karaktersiniz?

Dries Mertens: Maçlara çıkmadan önce soyunma odasında daha sessizim. Çünkü yapmam gereken şeylere odaklanıyorum.

"BAŞARILAR KAZANACAĞIM"

Galatasaray taraftarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Dries Mertens: Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip izledikleri zaman Türkiye Süper Ligi'nin de ne kadar saygıdeğer bir lig olduğunu görüyorlar. Taraftarlarımıza vermek istediğim mesaj da buraya bir şeyler kazanmaya geldim ve bunu kazanacağım.

"G.SARAY, ÇOK BÜYÜK..."

Son olarak şunu sormak istiyorum. Galatasaray'a gelmeden önce Galatasaray'ı ne kadar tanıyordunuz ve Galatasaray'a dair düşünceleriniz nelerdi?

Dries Mertens: Galatasaray'a gelmeden önce bana Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu söylenmişti ve geldiğim zaman da bunu gördüm. Aynca stadımızda oynamak da müthiş bir duygu.