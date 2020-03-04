Galatasaray alt yapısında yetişip 2013 yılına kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyen, şu sıralarda Osmanlıspor ile başarılı bir sezon geçiren Mertan Caner Öztürk, FANATİK’e konuştu.

Sezon sonunda Sivasspor’la sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray’la anılan Mert Hakan Yandaş’la, 2013-2015 yılları arasında Altınordu’da birlikte forma giyen Mertan, eski takım arkadaşının olası transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Mert Hakan’ın çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem kendine has bir futbol karakteri hem de çok farklı bir kişiliği var. Çok komik ve sempatik bir insan. Yaşı çok genç olmasına rağmen bizi çok güldürürdü Altınordu zamanlarında. Takımın maskotlarından biriydi, öyle söyleyebilirim...”

25 yaşındaki Mert Hakan bu sezon Sivas formasıyla 28 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

‘O formayı giysin isterim’

“Çok güzel zamanlarımız geçti Mert Hakan ile birlikte. Bulunduğu konumu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Geç keşfedilmiş saf bir yetenek bence. Saha içinde özel yeteneklere sahip. Çok akıllı bir oyuncu. Umarım her şey istediği gibi gider. Mert Hakan Yandaş’ı Galatasaray’a çok yakıştırırım. Galatasaray forması giymesini de çok isterim. Sezon sonu nasıl bir karar verir bilmiyorum ama Galatasaray’a gelirse çok katkı sağlayacağnı düşünüyorum.”

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL



