Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda erkekler 100 kiloda mücadele eden Mert Şişmanlar, gümüş madalya kazandı. Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde erkekler 100 kiloda tatamiye çıkan Mert Şişmanlar, ilk maçında Yunan Panagiotis Papanikolaou’yu 11 saniyede ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Adil Karimli, yarı finalde ise Rumen Eduard Serban’ı mağlup eden milli judocu, altın madalya mücadelesinde Gürcü Ilia Sulamanidze ile karşılaştı. Finalde rakibine mağlup olan Mert, gümüş madalyada kaldı.

Erkekler 90 kiloda mücadele eden Ömer Kemal Aydın ise ilk maçında Finlandiya’dan Artur Kanevets’e yenildi. Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Milli sporculardan Salih Yıldız, Özlem Yıldız ve Muhammed Mustafa Koç bronz madalya kazanmıştı.