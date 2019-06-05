Avusturya ligi ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen ve adı son dönemlerde Beşiktaş ile birlikte anılan Mert Müldür, bugün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 20 yaşındaki milli sağ bek, resmi Instagram hesabından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan genç sağ bekin bu hamlesi, Siyah Beyazlılar'a geleceğine yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi.

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