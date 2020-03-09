Mert Hakan Yandaş: İyi niyetle devam edeceğiz

Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, mücadeleyi şu sözlerle özetledi: “Savunmamıza çok iş düştü, çok iyi oynadı takım arkadaşlarım. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biraz daha dikkat etseydik kazanabilirdik. Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. İyi niyetle mücadele eden bir takımız. Bunu aynı şekilde sürdüreceğiz.”

09 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş: İyi niyetle devam edeceğiz

Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, mücadeleyi şu sözlerle özetledi: “Savunmamıza çok iş düştü, çok iyi oynadı takım arkadaşlarım. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biraz daha dikkat etseydik kazanabilirdik. Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. İyi niyetle mücadele eden bir takımız. Bunu aynı şekilde sürdüreceğiz.”

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