Mert Günok: Tarihi bir gece

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 8. maçında Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve grup liderliği adına avantajı eline geçirdi.

Karşılaşmanın ardından Milli Takımımız'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mert Günok'un açıklamaları:

"Tarihi bir gece, gönül isterdi ki yenip garantileyelim ama uzun zamandır kimsenin son dünya şampiyonuna karşı yapamadığını yapıp çok iyi mücadele ettik. Oyunun büyük bölümünde topu rakibe verdik, istediğimizi yapamadığımız da oldu ama önemli olan Euro 2020'ye gitmek"

"Bugün kapıyı aralamayı başardık. Ülkemizin geçtiği zorlu günlerde biraz askerlerimize moral verebildiysek ne mutlu bize."