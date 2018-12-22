Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Gündoğdu Adana Basketbol: 72

Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol’u 89-72 yendi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 17:04
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Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Gündoğdu Adana Basketbol: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol’u 89-72 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Gündoğdu Adana Basketbol: 72

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Nihat Çetin

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 20, Cado 23, Melis Talay 12, Asena Yalçın 9, Walker 11, Melisa Korkmaz 4, Burcu Çiğil 10

Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 20, Sanem Gamze Zeren 9, Boyd 2, Marginean 6, Fatmanur Karakaş 5, Manolya Kurtulmuş 10, Zeynep Kalbisağde 11, Bouthors 9

1. Periyot: 30-13

Devre: 47-33

3. Periyot: 60-56

AA

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