Maçın başından itibaren rakibine büyük bir üstünlük kuran konuk ekip sahadan 123-65'lik galibiyetle ayrıldı.
Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24
Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk