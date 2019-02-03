Mersin Büyükşehir Belediye, Canik Belediye'yi farklı geçti: 65-123

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Blediyespor'u 123-65 mağlup etti.

03 Şubat 2019, Pazar 18:46
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Mersin Büyükşehir Belediye, Canik Belediye'yi farklı geçti: 65-123

Maçın başından itibaren rakibine büyük bir üstünlük kuran konuk ekip sahadan 123-65'lik galibiyetle ayrıldı.

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24

Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk

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