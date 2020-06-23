Merseyside tarihe geçti

Salgın sonrası İngiltere Premier Ligi’ndeki ilk maçına önceki gün Merseyside derbisinde Everton karşısında çıkan Liverpool, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Korona nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Britanya rekoru kırıldı. Karşılaşmayı Ada’da yayınlayan Sky Sports kanalını 90 dakika boyunca 5.5 milyon izleyicinin takip ettiği ve bunun Britanya adına en çok izlenen maç olduğu belirtildi. Sky Sports’ta daha önce en çok izlenen maç, 2012’de 4.3 milyonla Manchester City-Manchester United derbisiydi.