ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi, dış transfer çalışmalarına başlayıp 2 isme imza attırdı. Denizli temsilcisi, Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı ile Petkimspor'dan Yiğitcan Turna'yı kadrosuna kattı.

24 yaşında, 1.88 boyundaki guard Thomas Akyazılı, Belçika Milli Takımı formasını da giyip 2019'da Antwerp'ten Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. Gurbetçi basketbolcu Süper Lig 'de geçen yıl 25 maçta 3.7 sayı, 1.9 ribaund, 0.9 asist, Eurocup'ta 7.8 sayı, 3.8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturdu.

Banvit altyapısından yetişip Uşak Sportif ve Bahçeşehir Koleji'nde de forma giyen 34 yaşında, 1.85 boyundaki guard Yiğitcan ise geçen sezon Petkim'de 3.9 sayı, 1.3 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı. (DHA)