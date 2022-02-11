ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü saat 15.30'da Beşiktaş 'ı kendi evinde ağırlayacak olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, evlerindeki maçlarında seyirci desteğine güveniyor.

Deveciler, "Tüm oyuncularıma ve teknik ekibe güvenim tam. Bu maçlarda seyircimizle birlikte harika bir atmosfer yaratıp, Denizli'nin kendi sahasında maç kaybetmeyeceğini göstereceğiz. En başta birlikte olabilirsek daha sonra başarının tadını da birlikte çıkartabiliriz" dedi.