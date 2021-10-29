Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş Icrypex deplasmanına çıkacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç saat 13.00'te başlayacak.

Ligde ilk sezonunu geçiren Denizli temsilcisinin 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Her geçen gün lige alışıp daha iyi performans sergilediklerini belirten Başkan Veli Deveciler, geçen haftaki galibiyetin kendilerine moral olduğunu, yine kazanıp ilk kez seri yakalamak istediklerini söyledi. (DHA)