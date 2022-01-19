ING Basketbol Süper Ligi’nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste ikinci mağlubiyetini evinde erteleme maçında Bahçeşehir Koleji’ne farklı mağlup oldu. Pamukkale Üniversetisi Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz ilk periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk 10 dakikayı 29-20 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devreyi de 61-49 önde bitirdi. Çok skorer bir oyun sergileyen konuk ekip, 37 sayı bulduğu üçüncü periyot sonunda 100 sayı sınırına dayanıp dördüncü periyoda 98-72 önde başladı.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir, salondan 24 sayı farkla, 113-89 galip ayrıldı. Ligde 17 maçta 10’uncu, son 6 maçta ise 5’inci galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji’nde Dekker 23, Jones ve Hall 22’şer sayıyla skora katkıda bulundu. Üst üste 3 galibiyetin ardından son 2 maçını kaybedip 16 haftada 5 galibiyetle alt sıralarda kalan Merkezefendi’ye ise Lucas ve Sestina’nın 15’er sayısı yetmedi.

İki takım arasında 2 Ocak’ta oynanması gereken karşılaşma, ev sahibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Ali Şakacı (xx), Erhan Gürsel (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 11, Hakan (xxx) 11, Upson (x) 6, Lucas (xxx) 15, Lomazs (xxx) 14, Sestina (xxx) 15, Emircan (xxx) 14, Serkan (x), Thomas (x) 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 22, Hall (xxx) 22, Smith (x) 3, Dekker (xxx) 23, Oğuz (xxx) 12, Solomon (xxx) 9, Kartal (xxx) 11, Muhammed (x) 2, Berkay (x) 3, Erkan (xx) 6, Hadi (x), Ahmet (x)

1. PERİYOT: 20-29

İLK YARI: 49-61

3. PERİYOT: 72-98

DHA