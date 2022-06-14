Milli futbolcumuz Merih Demiral'a büyük ilgi... Bonservisi Juventus'ta bulunan geçen sezonu ise Atalanta'da kiralık olarak geçiren başarılı savunmacı için İnter'in de devreye girdiği iddia edildi.

Çizme basınından Corriere della Sera, Atalanta'nın henüz 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında Lacivert-Siyahlılar'ın, Merih'in durumunu yakından takip ettiğini öne sürdü. Mevcut yapısında Hakan Çalhanoğlu'nu da bulunduran İnter bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Merih kadrodaki ikinci Türk olacak.

Juve ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacı ile Arap yatırımcıların satın aldığı İngiliz ekiplerinden Newcastle United'ın da ilgilendiği biliniyor.