Sassuolo’da gösterdiği yarım sezonluk performansın ardından dünya devi Juventus’un yolunu tutan Merih Demiral, önceki gün ilk idmanına çıkmıştı. Dün de yeni takımıyla çift idman geçiren milli yıldız, daha şimdiden İtalyan basının övgüsünü kazandı. Juventus’un tüm idmanlarını yakından izleyen Read Lover yazarı Sam Lopresti, gururumuz Merih hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yazısına Juventus’un bu sezonki politikasını değerlendirerek başlayan Lopresti, “Sezon öncesi antrenmanlarda Maurizio Sarri oyuncularını tamamen tanıma fırsatı buldu. Bu sezon Juventus her zamankinden daha farklı olarak daha da rekabetçi bir kadroya sahip. Takımda çok fazla tecrübeli isim var. Bu kişiler Torino’ya şampiyonluğu tek başına getirebilecek potansiyel var” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Juve bu sezon farklı’

“Ama unutulmaması gereken bir nokta var. Bu sezon Juve, çok farklı bir proje içerisine girdi. Gerçek şu ki Juve’nin kıdemli oyuncuları birkaç sene sonra futbolu bırakmak zorunda kalacak. Juve de bu yüzden yeni bir yol haritası çizmek zorundaydı. Bu yüzden gelecek projesi için takıma genç isimleri dahil etmeyi tercih ettiler. Matthjis De Ligt’ın gelmesine bir süre daha olduğunu varsayarsak tek tek oyuncular üzerinden gidelim. Adrien Rabiot, 24 yaşında kendini kanıtlamış ve şu anda zirveye ulaşacağı şehirde. Moise Kean de artık her geçen gün performansının üstüne koyuyor.

‘En merak edilen o!’

“Şu an için en merak edilen isimlerden birisi Merih... Hırslı, soğukkanlı ve çalışkan... Çok büyük bir potansiyele sahip. Georgia Chiellini ve Leanardo Bonucci’nin varisi olarak geldi. Ama bunun için önünde çok uzun bir yol var. Eğer 3 4 sene içerisinde dünyanın en iyi savunma takımında bir şeyler öğrenirse burada sonuna kadar kalıcı olacaktır. Tıpkı Barzagli, Chiellini ve Bonucci gibi... Çünkü burada oynayan savunmacılar her zaman en iyisi olmuştur.”