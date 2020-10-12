UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda A Milli Takımımız, Rusya deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Maçın ilk yarısında Artem Dzyuba, başta Ozan Kabak olmak üzere savunmacılarımıza zor anlar yaşattı. 1.96'lık forvet kuvvetli fiziğini en iyi şekilde kullandı ve o bölgede üstünlük sağladı. Ancak ikinci devrede Ozan ve Merih oyuna ağırlığını koyunca 33 yaşındaki oyuncu etkisizleşti.

Ruslar ikinci 45'te neredeyse pozisyona dahi giremedi. Merih takım arkadaşlarını ateşlerken, 62'de Kenan'ın golünde yaptığı asistle de milyonları galibiyet için umutlandırdı. Ozan Kabak da 10 ikili mücadele kazanmayla bu alanda sahanın en iyisi olurken, Dzyuba'ya rağmen 7 hava topunun 6'sını almayı başardı.