Merih Demiral ve Mavi 'Birlikte çok iyiyiz' diyor

Mavi, A Milli Futbol Takımı ve Juventus’un yıldız oyuncusu Merih Demiral’la hazırladığı yeni reklam filminde “Birlikte Çok İyiyiz” diyor ve takım olmanın gücünü anlatıyor. Merih Demiral’ın saha dışına taşan enerjisini yaşatan filmde, ona forma numarasından ilham alan yeni sezon Mavi M28 koleksiyonu ve günlük hayatındaki forması jean’i eşlik ediyor.

Yeni reklam kampanyası ile ilgili duygularını paylaşan Merih Demiral: “Mavi ile birlikte takım olmanın gücüne inanıyoruz. Bence başarı, beraberlikten, birbirine destek olmaktan geçiyor. Üç sezondur Team Mavi’yle bu değerleri yaşatıyor, bu kampanyayla “Birlikte Çok İyiyiz” diyerek herkesi bu takımın bir parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Reklam filminin senaryosu; sadece sahada değil, hayatın her anında beraberlik ruhuna dikkat çekerken, Demir Adam lakaplı yıldız futbolcunun maçlarda çizgiden çıkardığı toplara da gönderme yapıyor.

Biz sahaya hep ilk defa çıkıyormuş gibi çıkarız

Aynı heyecanla

Önce şöyle bir ısınırız

Etrafı süzüp, pas verecek arkadaşımızı ararız

Herkes gününde olmayabilir

Önemli olan topu çizgiden çıkarabilmek

Bireysel değil, takımca hareket ederiz

Sonuç ne olursa olsun

Keyif almasını biliriz

Birlikte çok mu çok iyiyiz



