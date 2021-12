Mercedes itirazını geri çekti!

Formula 1'de markalarda sezonu şampiyon tamamlayan Mercedes, bugün yaptığı açıklamada itirazlarını geri çektiklerini duyurdu.

Perşembe günü yapılacak FIFA Ödül Töreni'nde de yer almayan Mercedes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'den tanık olduklarımıza inanamadan ayrıldık. Yarış kaybetmek bu oyunun bir parçası; ancak yarışa olan inancınızı kaybettiğinizde bazı şeyler farklı oluyor. Sezon finalinde Lewis ile yaşananlara nasıl dikkatli yanıt vereceğimizi görüştük. Bize bu spora olan sevgimiz her zaman öncülük etti ve bize göre her spor ona uygun kazanılmalı. Pazar günkü yarışın gidişatı, bizler de dahil olmak üzere birçok kişide doğru olmadığını hissi uyandırdı" denildi.

Kendilerinin bu nedenden dolayı yarışa itiraz ettikleri vurgulanan açıklamada, "Lewis liderken sahaya giren güvenlik aracı sonucu etkilediği için itiraz ettik. FIFA ve Formula 1 yönetimi ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirdik. Herkes yarış kurallarını tabii ki biliyor ve FIFA da olayı incelemek için bir komisyon kurdu. Mercedes-AMG Petronas takımı daha iyi bir Formula 1 için FIA ile her takım ve bu sporu seven herkes için aktif olarak işbirliğini sürdürecek ve yapabileceği her şeyi yapacak. Bu süreçten FIAyı sorumlu tutacak ve başvurumuzu çekeceğiz" ifadeleri kullanıldı.