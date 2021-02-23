Menemenspor'a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor'dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 21 yaşındaki forvet güçlü fiziğiyle de dikkat çekmeye başladı. Ümit Karan'ın istikrarlı bir şekilde onbirde görevlendiriği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed'in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.

DHA