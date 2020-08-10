Sarı-lacivertlilerin bonservisi Göz-Göz'de olan golcü Samed Ali Kaya ve stoper Veli Çetin için girişimlerine başladı. Samed Ali'yi bonservisiyle almak isteyen Menemenspor'un eski futbolcusu Veli'yi de kiralamak için teklif götürdüğü bildirildi. Menemenspor'da 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 35 maçta 25 gol atarak Süper Lig'in yolunu tutan Samed Ali, geçen sezonun devre arasında yeniden Menemen'e döndü. Deneyimli futbolcu İzmir ekibinde 16 müsabakada 6 gol attı.

Veli ise 2013-2014 sezonunda geldiği Menemenspor'da 6 sezon top koşturdu. Geçen sezon başında Göztepe'ye imza atan 25 yaşındaki futbolcu ardından Samsunspor'a kiralanmıştı.

DHA