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Menemenspor'un Eskişehirspor deplasmanında tek hedefi 3 puan

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'a 2-1 kaybedip 4 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyan Menemenspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçına odaklandı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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Menemenspor'un Eskişehirspor deplasmanında tek hedefi 3 puan

Teknik direktör Cenk Laleci, 2 puanla son sırada yer alan rakiplerine saygı duyarak sahaya çıkacaklarını söyledi. Kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını ifade eden Laleci, "Eskişehirspor'un nasıl bir konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. İstanbulspor'a karşı kötü bir yenilgi aldık. Eskişehir deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi. 

DHA

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