Yapılan görüşmelerde Menemenspor'un iki oyuncuya karşılık 2.5 milyon TL bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların sürdüğü vurgulandı. Dış transferde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı ile Manisaspor'dan Cevdat Enes'i kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takımın ikinci kalecisi Amir, Serik Belediyespor'a gitti.

DHA