TFF 1.Lig 9.hafta erteleme maçında Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen yabancı oyuncu sayısında yaptığpı hata ile hükmen yenilgi ile karşı karşıya kaldı

Maça beş yabancı ile başlayan Menemenspor 76.dakikada Şeref Özcan'ın yerine 6.yabancı olan Rasheed'i oyuna aldı. Hemen 3 dakiak sonra ilk 11'de oynayan Tidjani Anaane oyundan alındı ancak 3 dakikalık sürede fazla yabancı ile sahada kalmış oldular

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu maç sonunda, “3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” ifadelerini kullandı









Menemenspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk olduğu Adanaspor’u 3-2 mağlup etti. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” diye konuştu.

76. dakikada Şeref Özcan Memenenspor'da oyundan çıkıp yerini Rasheed'e bırakmıştı. Böylece sahada 6 yabancısı bulunan Menemenspor, 3 dakika sonra Anaane'yi oyundan alarak Murat'ı oyuna dahil etmişti.